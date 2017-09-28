Амоксициллин Сандоз

Предназначен для приема внутрь.

Терапия инфекций:

Как правило, терапию рекомендуется продолжать в течение 2-3 дней после исчезновения симптомов заболевания. В случае инфекций, вызванных Д-гемолитическим стрептококком, полная эрадикация патогена требует проведения терапии не менее 10 дней.

Парентеральная терапия показана при невозможности проведения пероральной и при лечении инфекций тяжелой степени.

Взрослые дозировки (включая пациентов пожилого возраста):

Стандартная доза:

Обычная доза колеблется от 750 мг до 3 г препарата в день в несколько приемов. В некоторых случаях рекомендуется ограничиться дозой 1500 мг в сутки в несколько приемов.

Короткий курс терапии:

Неосложненные инфекции мочевыводящих путей: двукратный прием препарата по 3 г на каждое введение с интервалом между дозами 10-12 часов.

Детские дозировки (до 12 лет):

Суточная доза для детей составляет 25 - 50 мг/кг/сутки в несколько приемов (максимально 60 мг/кг/сутки) в зависимости от показания и тяжести заболевания.

Дети с массой тела выше 40 кг должны получать взрослую дозировку.

Дозирование при почечной недостаточности:

У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью необходимо снизить дозу. При почечном клиренсе менее 30 мл/мин рекомендуется увеличение интервала между дозами или уменьшение последующих доз. При почечной недостаточности противопоказаны короткие курсы терапии по 3 г.

Взрослые (включая пациентов пожилого возраста):

Клиренс креатинина > 30 мл/мин - корректировки дозы не требуется;

Клиренс креатинина 10-30 мл/мин - 500 мг каждые 12 часов;

Клиренс креатинина < 10 мл/мин - 500 мг каждые 24 часа;

Пациенты на гемодиализе: 500 мг должны быть назначены после окончания процедуры.

Дозировка при нарушении функции почек у детей с массой тела менее 40 кг:

Клиренс креатинина > 30 мл/мин - корректировки дозы не требуется;

Клиренс креатинина 10-30 мл/мин - 15 мг/кг каждые 12 часов;

Клиренс креатинина < 10 мл/мин - 15 мг/кг каждые 24 часа.

Профилактика эндокардита

Для профилактики эндокардита у пациентов, не находящихся под общим наркозом, следует назначать 3 г препарата за 1 час перед операцией и при необходимости еще 3 г через 6 часов.

Детям рекомендуется назначать препарат в дозе 50 мг/кг.

Для более детальной информации и описания категорий пациентов, входящих в группу риска по эндокардиту, следует обратиться к местным официальным руководствам.