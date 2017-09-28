Амоксициллин Сандоз

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Для лечения инфекционно-воспалительных заболеваниях, вызванных нерезистентными к препарату бактериями:
- инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов (ангина, острый средний отит, фарингит, бронхит, воспаление легких, абсцесс легкого);
- инфекционные заболевания мочеполовой системы (уретрит, пиелонефрит, пиелит, хронический бактериальный простатит, эпидидимит; цистит, аднексит, септический аборт, эндометрит и др.);
- инфекции желудочно-кишечного тракта: бактериальный энтерит. Может потребоваться комбинированная терапия при инфекциях, вызванных анаэробными микроорганизмами;
- инфекционно-воспалительные заболевания желчевыводящих путей (холангит, холецистит);
- эрадикация Helicobacter pylori (в комбинации с ингибиторами протонной помпы, кларитромицином или метронидазолом);
- инфекция кожи и мягких тканей;
- лептоспироз, листериоз, болезнь Лайма (боррелиоз);
- эндокардит (в том числе профилактика эндокардита при проведении стоматологических процедур).
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таблетки,покрытые пленочной оболочкой
- повышенная чувствительность к пенициллину;
- повышенная чувствительность к другим бета-лактамным антибиотикам, таким как цефалоспорины, карбапенемы (возможность перекрестной реакции);
- детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы).
Применение препарата во время беременности возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При лечении препаратом в период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания
С осторожностью следует проводить лечение препаратом у пациентов с нарушенной функцией почек; тяжелыми расстройствами пищеварения, сопровождающимися постоянной рвотой и диареей; аллергическим диатезом; астмой; поллинозом; с вирусными инфекциями; с острым лимфобластозным лейкозом; инфекционным мононуклеозом (в связи с повышенным риском возникновения эритематозной сыпи на коже); у детей в возрасте старше трех лет.
Предназначен для приема внутрь.
Терапия инфекций:
Как правило, терапию рекомендуется продолжать в течение 2-3 дней после исчезновения симптомов заболевания. В случае инфекций, вызванных Д-гемолитическим стрептококком, полная эрадикация патогена требует проведения терапии не менее 10 дней.
Парентеральная терапия показана при невозможности проведения пероральной и при лечении инфекций тяжелой степени.
Взрослые дозировки (включая пациентов пожилого возраста):
Стандартная доза:
Обычная доза колеблется от 750 мг до 3 г препарата в день в несколько приемов. В некоторых случаях рекомендуется ограничиться дозой 1500 мг в сутки в несколько приемов.
Короткий курс терапии:
Неосложненные инфекции мочевыводящих путей: двукратный прием препарата по 3 г на каждое введение с интервалом между дозами 10-12 часов.
Детские дозировки (до 12 лет):
Суточная доза для детей составляет 25 - 50 мг/кг/сутки в несколько приемов (максимально 60 мг/кг/сутки) в зависимости от показания и тяжести заболевания.
Дети с массой тела выше 40 кг должны получать взрослую дозировку.
Дозирование при почечной недостаточности:
У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью необходимо снизить дозу. При почечном клиренсе менее 30 мл/мин рекомендуется увеличение интервала между дозами или уменьшение последующих доз. При почечной недостаточности противопоказаны короткие курсы терапии по 3 г.
Взрослые (включая пациентов пожилого возраста):
Клиренс креатинина > 30 мл/мин - корректировки дозы не требуется;
Клиренс креатинина 10-30 мл/мин - 500 мг каждые 12 часов;
Клиренс креатинина < 10 мл/мин - 500 мг каждые 24 часа;
Пациенты на гемодиализе: 500 мг должны быть назначены после окончания процедуры.
Дозировка при нарушении функции почек у детей с массой тела менее 40 кг:
Клиренс креатинина > 30 мл/мин - корректировки дозы не требуется;
Клиренс креатинина 10-30 мл/мин - 15 мг/кг каждые 12 часов;
Клиренс креатинина < 10 мл/мин - 15 мг/кг каждые 24 часа.
Профилактика эндокардита
Для профилактики эндокардита у пациентов, не находящихся под общим наркозом, следует назначать 3 г препарата за 1 час перед операцией и при необходимости еще 3 г через 6 часов.
Детям рекомендуется назначать препарат в дозе 50 мг/кг.
Для более детальной информации и описания категорий пациентов, входящих в группу риска по эндокардиту, следует обратиться к местным официальным руководствам.
Полусинтетический пенициллин, действующий бактерицидно. Механизм бактерицидного действия препарата связан с повреждением клеточной мембраны бактерий, находящихся в стадии размножения. Препарат специфически ингибирует ферменты клеточных мембран бактерий (пептидогликаны), в результате чего происходит их лизис и гибель.
Активен в отношении:
Грамположительных аэробных бактерий
Bacillus anthracis
Corynebacterium spp. (за исключением Corynebacterium jeikeium)
Enterococcus faecalis
Listeria monocytogenes
Streptococcus spp. (включая Streptococcus pneumoniae)
Staphylococcus spp. (за исключением штаммов, продуцирующих пенициллиназу).
Грамотрицательных аэробных бактерий
Borrelia sp.
Escherichia coli
Haemophilus spp.
Helicobacter pylori
Leptospira spp.
Neisseria spp.
Proteus mirabilis
Salmonella spp.
Shigella spp.
Treponema spp.
Campylobacter
Другие
Chlamydia spp.
Анаэробные бактерии
Bacteroides melaninogenicus
Clostridium spp.
Fusobacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Неактивен в отношении:
Грамположительных аэробных бактерий
Staphylococcus (лактамазопродуцирующие штаммы)
Грамотрицательных аэробных бактерий
Acinetobacter spp.
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Moraxella catarrhalis
Proteus spp.
Providencia spp.
Pseudomonas spp.
Serratia spp.
Анаэробных бактерий
Bacteroides spp.
Другие
Mycoplasma spp.
Rickettsia spp.
Частота развития побочных эффектов приведена в соответствии со следующей шкалой: очень частые - более 10 %, частые - от 1до 10 %, нечастые - от 0,1 % до 1 %, редкие - от 0,01 до 0,1 %, очень редкие - менее
Со стороны сердечно-сосудистой системы: частые: тахикардия, флебит; редкие: снижение артериального давления; очень редкие: удлинение интервала QT.
Со стороны крови и лимфатической системы, частые: эозинофилия, лейкопения; редкие: нейтропения, тромбоцитопения, агранулоцитоз; очень редкие: анемия (в том числе гемолитическая), тромбоцитопеническая пурпура, панцитопения.
Со стороны нервной системы: частые: сонливость, головная боль, головокружение; редкие: нервозность, возбуждение, тревожность, атаксия, изменение поведения, периферическая невропатия, беспокойство, нарушение сна, депрессия, парестезия, тремор, спутанность сознания, судороги; очень редкие: гиперстезия, нарушение зрения, обоняния и тактильной чувствительности, галлюцинации.
Со стороны мочеполовой системы: редкие: интерстициальный нефрит, увеличение концентрации креатинина в сыворотке крови.
Со стороны желудочно-кишечного тракта и печени: дисбактериоз, изменение вкуса, стоматит, глоссит; частые: тошнота, диарея, увеличение печеночных показателей (АЛТ, ACT, щелочная фосфотаза, гамма-глутамилтрансфераза), увеличение концентрации билирубина в сыворотке крови; редкие: рвота, диспепсия, боль в области эпигастрия, гепатит, холестатическая желтуха; очень редкие: острая печеночная недостаточность, диарея с примесью крови, псевдомембранозный колит, появление черной окраски языка.
Со стороны костно-мышечной системы: редкие: артралгия, миалгия, заболевания сухожилий включая тендинит; очень редкие: разрыв сухожилия (возможен двусторонний и через 48 часов после начала лечения), мышечная слабость, рабдомиолиз.
Со стороны кожи: частые: прурит, сыпь; редкие: крапивница; очень редкие: фотосенсибилизация, отек кожи и слизистых оболочек, злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны эндокринной системы: редкие: анорексия; очень редкие: гипогликемия, особенно у пациентов с сахарным диабетом.
Со стороны дыхательной системы: редкие: бронхоспазм, диспноэ; очень редкие: аллергический пневмонит.
Общие: редкие: общая слабость; очень редкие: повышение температуры тела.
Прочие: затрудненное дыхание, кандидамикоз влагалища; редкие: суперинфекция (особенно у пациентов с хроническими заболеваниями или пониженной резистентностью организма), реакции сходные с сывороточной болезнью; единичные случаи: анафилактический шок.
Передозировка может проявляться такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, нарушение водно-электролитного баланса, нефротоксичность, кристаллоурия, эпилептические приступы. Для лечения передозировки показан прием активированного угля, симптоматическая терапия, коррекция нарушения водно-электролитного баланса, возможно проведение гемодиализа.
Перед назначением препарата необходимо убедиться, что штаммы микроорганизмов, вызывающие инфекционное заболевание, чувствительны к препарату.
При тяжелых инфекционно-воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся длительной диареей или тошнотой, не рекомендуется принимать препарат внутрь из-за возможной низкой абсорбции препарата.
При лечении легкой диареи на фоне курсового лечения следует избегать противодиарейных лекарственных препаратов, снижающих перистальтику кишечника; можно использовать каолин- или аттапульгитсодержащие противодиарейные препараты. При тяжелой диарее необходимо обратиться к врачу.
При развитии тяжелой персистирующей диареи следует исключить развитие псевдомембранозного колита (вызванного Clostridium difficile). В этом случае препарат следует отменить и назначить соответствующее лечение. При этом препараты, замедляющие перистальтику желудочно-кишечного тракта, противопоказаны.
При курсовом лечении необходимо проводить контроль за состоянием функции органов кроветворения, печени и почек.
Возможно развитие суперинфекции за счет роста нечувствительной к нему микрофлоры, что требует соответствующего изменения антибактериальной терапии.
У пациентов, имеющих повышенную чувствительность к пенициллинам, возможны перекрестные аллергические реакции с другими бета-лактамными антибиотиками.
Лечение обязательно продолжается еще 48-72 часа после исчезновения клинических признаков заболевания.
При одновременном применении эстрогенсодержащих пероральных контрацептивов и амоксициллина следует по возможности использовать другие или дополнительные методы контрацепции.
Препарат не рекомендован для лечения острых респираторных вирусных инфекционных заболеваний из-за низкой эффективности.
Особую осторожность рекомендуется соблюдать пациентам с аллергическим диатезом или бронхиальной астмой, заболеваниями желудочно-кишечного тракта в анамнезе (в частности, колит, вызванный лечением антибиотиками). При длительном приеме препарата следует одновременно назначать нистатин, леворин или другие противогрибковые препараты.
Во время лечения не рекомендуется употреблять алкоголь и лекарственные препараты, содержащие этиловый спирт.
Применение препарата не оказывает влияния на результаты ферментативного анализа глюкозурии, однако возможно ложноположительные результаты анализа мочи на глюкозу.
Во время приема препарата рекомендуется пить большое количество жидкости для предотвращения образования кристаллов препарата в моче.
Влияние на способности управлять транспортными средствами и механизмами
Из-за вероятности проявления побочных эффектов, таких как сонливость, головная боль и спутанность сознания, следует соблюдать осторожность при занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Возможно увеличение времени абсорбции дигоксина на фоне терапии препаратом.
Пробенецид снижает выведение препарата почками и увеличивает концентрацию препарата в желчи и крови.
Следует избегать одновременного применения амоксициллина и других бактериостатических препаратов (макролиды, тетрациклины, сульфаниламиды, хлорамфениколы) из-за возможности развития антагонизма. При одновременном применении аминогликозидов и амоксициллина возможно развитие синергического эффекта.
Не рекомендуется одновременное применение с дисульфирамом.
При одновременном применении метотрексата и амоксициллина возможно увеличение токсичности первого, вероятно, из-за конкурентного ингибирования канальцевой почечной секреции метотрексата амоксициллином.
Антациды, глюкозамин, слабительные лекарственные препараты, пища, аминогликозиды замедляют и снижают абсорбцию, аскорбиновая кислота повышает абсорбцию препарата.
Повышает эффективность непрямых антикоагулянтов (подавляя кишечную микрофлору, снижает синтез витамина К и протромбиновый индекс); уменьшает эффективность эстрогенсодержащих пероральных контрацептивов; лекарственные препараты, в процессе метаболизма которых образуется парааминобензойная кислота (ПАБК), этинилэстрадиола - риск развития кровотечений "прорыва".
Диуретики, аллопуринол, оксифенбутазон, фенилбутазон, нестероидные противовоспалительные препараты и другие лекарственные препараты, блокирующие канальцевую секрецию, повышают концентрацию препарата в крови. Аллопуринол повышает риск развития кожной сыпи.
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